Основные государственные компании Турции вошли в Суверенный фонд

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Решением Кабинета министров Турции 100%-ная доля находящихся в государственной собственности Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, Botaş и 6,68%-ная доля Türk Telekom передана Суверенному фонду.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, помимо этого, в пользование Суверенному фонду на трехмесячный срок переданы 3 млрд лир (833 млн долларов) из средств Фонда поддержки оборонной промышленности минобороны.

Отметим, что процесс наращивания капитала фонда продолжается. На баланс фонда перешли также капиталы Национальной лотереи (Milli Piyango), организаций азартных игр, конных соревнований.

Ниже представлены доли государства в компаниях, вошедших в Суверенный фонд:

BOTAŞ: капитал 4,15 млрд лир (1,15 млрд долларов), государству принадлежит 100%

TPAO (Türk Petrol Anonim Ortaklığı): капитал 3 млрд лир (833 млн долларов), 100%

Ziraat Bankası: капитал 5 млрд лир (1,39 млрд долларов), 100%

Postavə Telegraf: капитал 3 981,5 млн лир (273 млн долларов), 100%

BİST: капитал 423,2 млн лир (118 млн долларов), 73,6%

Türksat: капитал 1,47 млрд лир (408 млн долларов), 100%

Eti Maden: капитал 600 млн лир (167 млн долларов), 100%

Çay İşletmeleri: капитал 1,49 млрд лир (414 млн долларов), 100%

Кроме того, в собственность Суверенного фонда перешли 46 единиц государственного недвижимого имущества, 26 из которых находятся в Анталье.

Аналитическая группа Report исследовала сферы деятельности Суверенного фонда. Как стало известно, фонд может осуществлять операции по купле-продаже акций отечественных и иностранных компаний, долговых инструментов, инструментов рынка капитала, производных финансовых инструментов и пр., любые операции на финансовых рынках, по недвижимости, поддерживать развитие проектов, обеспечивать внешнюю финансовую поддержку проектов, осуществлять торговую деятельность на первичном и вторичном сегментах внутренних и внешних рынков.

По мнению аналитической группы, Суверенный фонд обеспечит дополнительные расходы со стороны государства. Так, если ранее перешедшие на баланс фонда компании инвестировали свои средства в различные банки или рынки капитала, то сейчас они будут использоваться в различных инфраструктурных проектах в качестве поддержки бюджетных расходов. Основной задачей фонда станет поддержка экономического развития. В результате, произойдет трансфер государственных средств в частный сектор.