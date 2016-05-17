​Основные фондовые индексы выросли

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ 16 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,00% и составил 17 710,71 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,98% - до 2 066,66 пунктов, Nasdaq - на 1,22% - до 4 775,46 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,21% - до 6 151,40 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 0,18% - до 4 312,28 пунктов.

В Германии 16 мая является нерабочим днем в связи с празднованием Духова понедельника (Whit Monday или Pentecost Monday), поэтому германский DAX не изменился и остался на отметке 9 952,90 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,64% и составила 1 280,80 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1313 (+0,04%).