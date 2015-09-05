Основные фондовые индексы подешевели

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 4 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,66% и составил 16 102,38 пункта, индекс S&P 500 на 1,53% - до 1 921,22 пункта, а Nasdaq подешевел на 1,05% - до 4 683,92 пункта.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 2,44% - до 6 042,92 пункта, Германский DAX на 2,71% - до 10 038,04 пункта, французский индекс CAC-40 подешевел на 2,81% - до 4 523,08 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота подешевела на 0,13% и составила 1 122,30 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1149 доллара (+0,19%).