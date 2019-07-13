Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.07.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

13 июля, 2019 09:40

https://report.az/storage/news/d7ca5a287bc3b492a2f12162b94f3cfc/7899644c-5bf1-42ef-93a0-b569256b3a79_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 66,86 0,34 13,06 Нефть WTI (доллар/баррель) 60,40 0,20 14,99 Золото (доллар/унция) 1 412,20 5,50 130,90 Индексы Dow-Jones 27 332,03 243,95 4 004,57 S&P 500 3 013,77 13,86 506,92 Nasdaq 8 244,14 48,10 1 608,86 Nikkei 21 685,90 42,37 1 671,13 Dax 12 323,32 -8,80 1 764,36 FTSE 100 7 505,97 -3,85 777,84 CAC 40 INDEX 5 572,86 20,92 842,17 Shanghai Composite 2 930,55 12,79 436,65 Bist 100 97 098,34 -2 308,09 5 827,86 RTS 1 387,87 -11,01 319,15 Валюта USD/EUR 1,1248 -0,0006 -0,0213 USD/GBP 1,2545 0,0024 -0,0209 JPY/USD 107,9100 -0,5900 -1,7800 RUB/USD 63,0680 0,2625 -6,2834 TRY/USD 5,7314 0,0575 0,4420 CNY/USD 6,8808 0,0106 0,0023

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Эта новость также доступна на других языках: Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (13.07.2019)

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