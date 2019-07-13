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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.07.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя ценаРазница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)66,860,3413,06
Нефть WTI (доллар/баррель)60,400,2014,99
Золото (доллар/унция)1 412,205,50130,90
Индексы
Dow-Jones27 332,03243,954 004,57
S&P 5003 013,7713,86506,92
Nasdaq8 244,1448,101 608,86
Nikkei21 685,9042,371 671,13
Dax12 323,32-8,801 764,36
FTSE 1007 505,97-3,85777,84
CAC 40 INDEX5 572,8620,92842,17
Shanghai Composite2 930,5512,79436,65
Bist 10097 098,34-2 308,095 827,86
RTS1 387,87-11,01319,15
Валюта
USD/EUR1,1248-0,0006-0,0213
USD/GBP1,25450,0024-0,0209
JPY/USD107,9100-0,5900-1,7800
RUB/USD63,06800,2625-6,2834
TRY/USD5,73140,05750,4420
CNY/USD6,88080,01060,0023
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