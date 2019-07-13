Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.07.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
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Economic DepartmentАвтор новости