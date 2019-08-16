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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя ценаРазница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)58,27-14,47
Нефть WTI (доллар/баррель)54,62-0,479,21
Золото (доллар/унция)1531,23,4249,9
Индексы
Dow-Jones25579,3999,972251,93
S&P 5002847,67340,75
Nasdaq7766,62-7,321131,34
Nikkei20405,65-249,48390,88
Dax11412,67-79,99853,71
FTSE 1007067,01-80,87338,88
CAC 40 INDEX5236,93-14,37506,24
Shanghai Composite2815,86,89321,9
Bist 10096766,78-2638,255496,3
RTS1250,13-9,55181,41
Валюта
USD/EUR1,11410,0002-0,0326
USD/GBP1,21230,0069-0,0631
JPY/USD106,070,13-3,62
RUB/USD66,07830,1461-3,2731
TRY/USD5,5661-0,04850,2767
CNY/USD7,0340,00960,1555
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