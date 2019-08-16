Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.08.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

16 августа, 2019 09:39

https://report.az/storage/news/20d75bbad73c42c4bf04d46e69ca9a75/81158407-dd79-49cd-8f1c-fb1d11f13cb0_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 58,27 -1 4,47 Нефть WTI (доллар/баррель) 54,62 -0,47 9,21 Золото (доллар/унция) 1531,2 3,4 249,9 Индексы Dow-Jones 25579,39 99,97 2251,93 S&P 500 2847,6 7 340,75 Nasdaq 7766,62 -7,32 1131,34 Nikkei 20405,65 -249,48 390,88 Dax 11412,67 -79,99 853,71 FTSE 100 7067,01 -80,87 338,88 CAC 40 INDEX 5236,93 -14,37 506,24 Shanghai Composite 2815,8 6,89 321,9 Bist 100 96766,78 -2638,25 5496,3 RTS 1250,13 -9,55 181,41 Валюта USD/EUR 1,1141 0,0002 -0,0326 USD/GBP 1,2123 0,0069 -0,0631 JPY/USD 106,07 0,13 -3,62 RUB/USD 66,0783 0,1461 -3,2731 TRY/USD 5,5661 -0,0485 0,2767 CNY/USD 7,034 0,0096 0,1555

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