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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.06.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня		 Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 65,71 0,85 11,91
Нефть WTI (доллар/баррель) 57,92 0,02 12,51
Золото (доллар/унция) 1 427,00 8,80 145,70
Индексы
Dow-Jones 26 548,22 -179,32 3 220,76
S&P 500 2 917,38 -27,97 410,53
Nasdaq 7 884,72 -120,98 1 249,44
Nikkei 21 193,81 -92,18 1 179,04
Dax 12 228,44 -46,13 1 669,48
FTSE 100 7 422,43 5,74 694,30
CAC 40 INDEX 5 514,57 -7,14 783,88
Shanghai Composite 2 982,07 -26,08 488,17
Bist 100 95 421,05 238,55 4 150,57
RTS 1 380,87 -6,19 312,15
Валюта
USD/EUR 1,1367 -0,0032 -0,0068
USD/GBP 1,2720 -0,0023 -0,0034
JPY/USD 107,2000 -0,1000 -2,4900
RUB/USD 62,7680 0,2122 -6,5834
TRY/USD 5,7953 -0,0129 0,5059
CNY/USD 6,8798 0,0028 0,0013
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