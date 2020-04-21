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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.04.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков


Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

 Разница с началом года
Товар


Нефть Brent (доллар/баррель) 26,35 - 1,59 - 41,98
Нефть WTI (доллар/баррель) 2,2 - 15,95 - 59,57
Золото (доллар/унция) 1711,2 16,7 193,1
Индексы


Dow-Jones 23 650,44 - 592,05 - 4 994,82
S&P 500 2 823,16 - 51,4 - 416,86
Nasdaq 8 560,73 - 89,41 - 445,89
Nikkei 19 669,12 - 228,14 - 4 005,95
Dax 10 675,9 50,12 - 2 661,21
FTSE 100 5 812,83 25,87 - 1 832,07
CAC 40 4 528,3 29,29 - 1 508,79
Shanghai Composite 2 852,55 14,06 - 180,78
Bist 100 98 986,71 881,73 - 14 696,89
RTS 1 068,32 - 9,46 - 481,08
Валюта


USD/EUR 1,0879 0,0004 - 0,0319
USD/GBP 1,2471 - 0,0032 - 0,0642
JPY/USD 107,62 0,08 - 1,54
RUB/USD 75,5289 1,4284 13,3914
TRY/USD 6,9464 0,017 0,997
CNY/USD 7,0732 0,0012 0,0935
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