Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.04.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

21 апреля, 2020 09:39

https://report.az/storage/news/343f9432718511bcbe5395e5d90211c7/072523cd-03eb-4b5c-b61f-7d2aa32ea9da_292.jpg

Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар





Нефть Brent (доллар/баррель) 26,35 - 1,59 - 41,98 Нефть WTI (доллар/баррель) 2,2 - 15,95 - 59,57 Золото (доллар/унция) 1711,2 16,7 193,1 Индексы





Dow-Jones 23 650,44 - 592,05 - 4 994,82 S&P 500 2 823,16 - 51,4 - 416,86 Nasdaq 8 560,73 - 89,41 - 445,89 Nikkei 19 669,12 - 228,14 - 4 005,95 Dax 10 675,9 50,12 - 2 661,21 FTSE 100 5 812,83 25,87 - 1 832,07 CAC 40 4 528,3 29,29 - 1 508,79 Shanghai Composite 2 852,55 14,06 - 180,78 Bist 100 98 986,71 881,73 - 14 696,89 RTS 1 068,32 - 9,46 - 481,08 Валюта





USD/EUR 1,0879 0,0004 - 0,0319 USD/GBP 1,2471 - 0,0032 - 0,0642 JPY/USD 107,62 0,08 - 1,54 RUB/USD 75,5289 1,4284 13,3914 TRY/USD 6,9464 0,017 0,997 CNY/USD 7,0732 0,0012 0,0935

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