|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|26,35
|- 1,59
|- 41,98
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|2,2
|- 15,95
|- 59,57
|Золото (доллар/унция)
|1711,2
|16,7
|193,1
|Индексы
|Dow-Jones
|23 650,44
|- 592,05
|- 4 994,82
|S&P 500
|2 823,16
|- 51,4
|- 416,86
|Nasdaq
|8 560,73
|- 89,41
|- 445,89
|Nikkei
|19 669,12
|- 228,14
|- 4 005,95
|Dax
|10 675,9
|50,12
|- 2 661,21
|FTSE 100
|5 812,83
|25,87
|- 1 832,07
|CAC 40
|4 528,3
|29,29
|- 1 508,79
|Shanghai Composite
|2 852,55
|14,06
|- 180,78
|Bist 100
|98 986,71
|881,73
|- 14 696,89
|RTS
|1 068,32
|- 9,46
|- 481,08
|Валюта
|USD/EUR
|1,0879
|0,0004
|- 0,0319
|USD/GBP
|1,2471
|- 0,0032
|- 0,0642
|JPY/USD
|107,62
|0,08
|- 1,54
|RUB/USD
|75,5289
|1,4284
|13,3914
|TRY/USD
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|0,017
|0,997
|CNY/USD
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|0,0012
|0,0935
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.04.2020)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/343f9432718511bcbe5395e5d90211c7/072523cd-03eb-4b5c-b61f-7d2aa32ea9da_292.jpg
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