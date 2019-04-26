Эльман Рустамов: Введение "потолка" ставок по кредитам в Азербайджане уже не стоит на повестке дня

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Введение «потолка» для процентных ставок на кредиты в Азербайджане не соответствует долгосрочным целям страны, поэтому этот вопрос снят с повестки обсуждения.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов в ходе пресс-конференции.

«Этот вопрос на прошлой неделе обсуждался на достаточно высоком уровне и было принято решение приостановить обсуждения, так как в сложившейся ситуации данное изменение не соответствует долгосрочным целям страны», - сказал Э.Рустамов, отметив, что с самого начала Центробанк был не согласен с этим предложением.

Это предложение, по его словам, противоречит работам, проводимым в рамках объявленных Президентом Ильхамом Алиевым долгосрочных структурных реформ и в направлении перехода на рыночную экономику в более углубленной форме.

«Мы исследовали этот вопрос. Данная практика применяется в странах с низким доходом, то есть если инфляция не регулируется экономическими способами, то предпринимаются шаги по внесению изменений в законодательство. В частности, в странах с низкой финансовой грамотностью банки вводят "ростовщические проценты" на потребительские кредиты, против этого предпринимаются определенные шаги на государственном уровне», - сказал глава ЦБА.

По его словам, введение "потолка" ставок на кредиты может отрицательно сказаться на взаимоотношениях финансового и реального секторов, способствовать регулированию экономики нерыночными методами. "Уже последовали предложения по введению "потолка" ставок по вкладам. Насколько это может быть правильным с социальной точки зрения? Ведь вклады являются собственностью населения. Помимо этого, установление ограничений на процентные ставки может привести к развитию теневого банкинга и оттока денег из банковского сектора", - сказал Э.Рустамов.