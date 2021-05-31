ОЭСР улучшила прогноз по росту мирового ВВП

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту мирового ВВП на 2021 год до 5,8% против мартовского прогноза роста на 5,6%, говорится в майском экономическом докладе организации.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту мирового ВВП на 2021 год до 5,8% против мартовского прогноза роста на 5,6%, говорится в майском экономическом докладе организации.

Как передает Report, в то же время ОЭСР ожидает роста мировой экономики в 2022 году на 4,4% против увеличения на 4% в мартовском прогнозе.

"С некоторым облегчением мы видим улучшение в экономическом прогнозе, но и с некоторым беспокойством из-за того, что это происходит очень неравномерно", — отмечается в докладе. Организация указывает на то, что глобальное восстановление происходит на фоне продолжающихся вспышек коронавируса, которые становятся менее частыми, но более рассеянными по миру. И хотя к концу 2022 года в большей части мира экономика вернется к допандемическому уровню, этого недостаточно, говорится в докладе.

Ожидается, что рост ВВП еврозоны в текущем году составит 4,3%. В декабре ожидался рост до 3,6%. При этом в 2022 году ожидается ускорение темпов роста экономики региона до 4,4%, хотя еще в декабре ОЭСР ждала повышения ВВП еврозоны на 3,3%.

В марте, в своем промежуточном докладе, ОЭСР прогнозировала рост ВВП еврозоны в 2021 году на 3,9%, в 2022 году — на 3,8%.

По оценкам ОЭСР, в 2020 году экономика еврозоны сократилась на 6,7%, а не на 7,5%, как предполагал декабрьский прогноз. В марте организация оценивала падение ВВП еврозоны в минувшем году на 6,8%.

Организация также улучшила прогноз по росту ВВП Китая на текущий год до 8,5% с 7,8%, ожидавшихся в марте.

Оценка роста ВВП страны на 2022 год улучшена до 5,8% с мартовских 4,9%.

"Восстановление экономической активности идет быстро, и рост (ВВП — ред.) достигнет 8,5% в этом году и 5,8% в 2022 году, если предположить, что эпидемиологическая ситуация останется под контролем. Инвестиции останутся ключевым двигателем роста, а потребление будет восстанавливаться только постепенно", — говорится в докладе.

В 2020 году, по данным ОЭСР, рост ВВП Китая составил 2,3%.