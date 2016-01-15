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    ​Один из банков страны приостановил операции по двум системам денежных переводов

    Kapital Bank продолжает осуществление операций по другим системам денежных переводов

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank с сегодняшнего дня приостановил операции по системам денежных переводов Privat Money и Blizko. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

    По информации, это связано с работами по оптимизации и повышению эффективности денежных переводов.

    В заявлении говорится, что Kapital Bank продолжает осуществление операций по другим системам денежных переводов.

    "Клиенты банка могут воспользоваться системами Xazri, Western Union, Contact, Золотая Корона и Lider для перевода или получения денег из любой точки мира. Информацию о тарифах можно получить по ссылке http://www.kapitalbank.az/az/individual-banking/money-transfers", - сообщили в банке.  

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