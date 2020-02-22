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Один из банков "большой четверки" в США выплатит крупный штраф

Один из банков "большой четверки" в США выплатит крупный штраф

Американский банк Wells Fargo согласился выплатить штраф в размере 3 млрд долларов США для урегулирования претензий властей. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении финансового института. Он входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.

В заявлении отмечается, что банк достиг договоренности с Минюстом США и комиссией по ценным бумагам и рынкам. В соответствии с ней министерство не будет выдвигать уголовные обвинения по нарушениям в Wells Fargo в 2002-2016 годах.

Еще одно соглашение об урегулировании касается гражданских исков Минюста. Также в заявлении говорится, что 500 млн  долларов США будет выделено для учреждения фонда для компенсации инвесторов, которые пострадали от действий служащих банка.

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