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    Один из акционеров банка ВТБ (Азербайджан) продал свою долю

    Акции Ашрафа Камилова перешли под контроль Адыгозяля Агаева

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Один из акционеров банка ВТБ (Азербайджан) Ашраф Камилов продал свою долю.

    Как сообщает Report со ссылкой на аудиторский отчет банка, 0,01%-ную долю приобрел Адыгозял Агаев.

    ОАО Банк ВТБ (Россия) по-прежнему владеет 51%, ООО AtaHolding - 48,99% акций банка ВТБ (Азербайджан).

    Напомним, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) создан в 2009 году на базе AF Bank, действующего с 2003 года. Уставный капитал банка равен 50,815 млн манатов. 

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