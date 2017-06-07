Один из акционеров банка ВТБ (Азербайджан) продал свою долю

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Один из акционеров банка ВТБ (Азербайджан) Ашраф Камилов продал свою долю.
Как сообщает Report со ссылкой на аудиторский отчет банка, 0,01%-ную долю приобрел Адыгозял Агаев.
ОАО Банк ВТБ (Россия) по-прежнему владеет 51%, ООО AtaHolding - 48,99% акций банка ВТБ (Азербайджан).
Напомним, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) создан в 2009 году на базе AF Bank, действующего с 2003 года. Уставный капитал банка равен 50,815 млн манатов.
Namiq HüseynovАвтор новости