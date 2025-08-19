Обсуждены результаты деятельности азербайджанских микрофинансистов в I полугодии

Генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев встретился с руководителями Общественного объединения "Ассоциация микрофинансирования Азербайджана" и организаций-членов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

На встрече обсуждались результаты деятельности небанковских кредитных организаций в I полугодии этого года, достижения в этой сфере и перспективы развития.

Состоялись обсуждения и были выслушаны предложения по расширению возможностей доступа к альтернативным источникам финансирования, перспективам использования новых финансовых инструментов Центрального банка Азербайджана, сотрудничеству с государственными фондами, потенциалу деятельности на территориях, освобожденных от оккупации, а также необходимости финансирования реального сектора экономики.