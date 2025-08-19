О нас

Обсуждены результаты деятельности азербайджанских микрофинансистов в I полугодии

Обсуждены результаты деятельности азербайджанских микрофинансистов в I полугодии Генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев встретился с руководителями Общественного объединения "Ассоциация микрофинансирования Азербайджана" и организаций-членов.
Финансы
19 августа 2025 г. 17:16
Обсуждены результаты деятельности азербайджанских микрофинансистов в I полугодии

Генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев встретился с руководителями Общественного объединения "Ассоциация микрофинансирования Азербайджана" и организаций-членов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

На встрече обсуждались результаты деятельности небанковских кредитных организаций в I полугодии этого года, достижения в этой сфере и перспективы развития.

Состоялись обсуждения и были выслушаны предложения по расширению возможностей доступа к альтернативным источникам финансирования, перспективам использования новых финансовых инструментов Центрального банка Азербайджана, сотрудничеству с государственными фондами, потенциалу деятельности на территориях, освобожденных от оккупации, а также необходимости финансирования реального сектора экономики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan mikromaliyyəçilərinin I yarımildəki fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi