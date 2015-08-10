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    Обслуживание пластиковых карт 31 банка в Азербайджане будет приостановлено

    ​Процессинговый центр Azericard приостановит проведение операций с пластиковыми картами в режиме онлайн

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня с 14:30 до 15:30 будут частично ограничены услуги процессингового центра Azericard. Об этом заявили Report в ОАО Azericard.

    По информации, временное ограничение деятельности связано с проводимыми в системе техническими работами. 

    По информации организации, в течение указанного времени проведение операций с пластиковыми картами в режиме онлайн будет приостановлено. 

    Отметим, что процессинговый центр Azericard обслуживает 31 банковскую организацию.

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