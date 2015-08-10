Обслуживание пластиковых карт 31 банка в Азербайджане будет приостановлено

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня с 14:30 до 15:30 будут частично ограничены услуги процессингового центра Azericard. Об этом заявили Report в ОАО Azericard.

По информации, временное ограничение деятельности связано с проводимыми в системе техническими работами.

По информации организации, в течение указанного времени проведение операций с пластиковыми картами в режиме онлайн будет приостановлено.

Отметим, что процессинговый центр Azericard обслуживает 31 банковскую организацию.