Общество оценщиков Азербайджана расширяет сотрудничество с АИФ

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Общество оценщиков Азербайджана (ООА) намерено расширить сотрудничество с Азербайджанским ипотечным фондом (АИФ). Как сообщает Report, об этом сказал избранный сегодня новый председатель ООА Рамиль Османлы.

По его словам, сотрудничество с АИФ станет одним из приоритетных направлений руководимой им организации.

Р.Османлы также отметил, что существует необходимость внесения дополнений и поправок в закон "Об оценочной деятельности": "Закон принят в 1998 году. С того времени изменилась конъюнктура, международные стандарты. Закон должен быть приведен в соответствие с новыми стандартами".

Отметим, что в Азербайджане существует примерно 200 оценщиков.