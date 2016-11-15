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    Общество оценщиков Азербайджана расширяет сотрудничество с АИФ

    Организация предлагает внести поправки в закон Об оценочной деятельности

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Общество оценщиков Азербайджана (ООА) намерено расширить сотрудничество с Азербайджанским ипотечным фондом (АИФ). Как сообщает Report, об этом сказал избранный сегодня новый председатель ООА Рамиль Османлы.

    По его словам, сотрудничество с АИФ станет одним из приоритетных направлений руководимой им организации.

    Р.Османлы также отметил, что существует необходимость внесения дополнений и поправок в закон "Об оценочной деятельности": "Закон принят в 1998 году. С того времени изменилась конъюнктура, международные стандарты. Закон должен быть приведен в соответствие с новыми стандартами".

    Отметим, что в Азербайджане существует примерно 200 оценщиков. 

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