Оборот БФБ за 11 месяцев вырос в 3 раза

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Общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в январе-ноябре текущего года, составила 63 млрд 745,184 млн манатов, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Число договоров, заключенных за последний год, увеличилось в 5,9 раза и составило 68 148.

87,6% оборота БФБ или 55 млрд 827,816 млн манатов пришлось на операции РЕПО, что в 4,3 раза больше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам снизилась на 21,2% и составила 5 млрд 830,006 млн манатов, а стоимость сделок по корпоративным ценным бумагам, наоборот, увеличилась на 56% и составила 2 млрд 87,362 млн манатов.