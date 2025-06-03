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Оборот БФБ увеличился более чем вдвое

Оборот БФБ увеличился более чем вдвое В январе-мае этого года общая стоимость сделок, заключенных на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) по всем финансовым инструментам, составила 33 млрд 911,104 млн манатов.
Финансы
3 июня 2025 г. 19:08
Оборот БФБ увеличился более чем вдвое

В январе-мае этого года общая стоимость сделок, заключенных на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) по всем финансовым инструментам, составила 33 млрд 911,104 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось в 2,2 раза и составило 12 989.

85,7% оборота БФБ или 29 млрд 70,956 млн манатов пришлось на долю операций репо. Это в 2,75 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам увеличилась на 9,55% - до 3 млрд 563,917 млн манатов, а стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг - на 50,7% - до 1 млрд 276,231 млн манатов.

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