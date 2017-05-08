Оборот Бакинской фондовой биржи вырос почти втрое

© Report

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2017 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 2,622 млрд манатов, что означает рост в 2,6 раза в годовом сравнении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

За этот период рынок государственных ценных бумаг вырос в 2,6 раза – до 504,686 млн манатов. Из них на долю гособлигаций министерства финансов пришлось 223,802 млн манатов, нот Центробанка – 280,884 млн манатов.

Долевой рынок вырос в 102 раза - до 600,573 млн манатов, рынок долговых инструментов - в 7,7 раза, составив 229,956 млн манатов.

За 4 месяца объем операций REPO составил 10,567 млн манатов. В прошлом году эти операции не проводились.

За отчетный период рынок производных финансовых инструментов (Forex) вырос в 1,7 раза – до 1,276 млрд манатов.