Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился в 2,2 раза

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2018 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 17,424 млрд манатов, что означает рост в 2,2 раза в годовом сравнении.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, за год количество сделок увеличилось на 35,2%, до 80 879.

На долю производных финансовых инструментов пришлось 6,573 млрд манатов или 37,7% оборота фондовой биржи. Это на 78,3% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За этот период объем сделок по государственным ценным бумагам вырос в 3,2 раза, до 9,642 млрд манатов, по акциям снизился в 4,7 раза, до 142 млн манатов, по облигациям - на 4,2%, до 521 млн манатов, операциям REPO увеличился в 47,1 раза, до 546 млн манатов.