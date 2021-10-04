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Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился на 39%

Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился на 39% Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-сентябрь текущего года составила 11 947,6 млн манатов
Финансы
4 октября 2021 г. 10:43
Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился на 39%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-сентябрь текущего года составила 11 947,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 39,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось в 2,2 раза и составило 8 330.

На государственные ценные бумаги пришлось 6 208,4 млн манатов или 52% оборота БФБ, что на 9,7% больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг сократилась примерно в 4,7 раза и составила 327,976 млн манатов, сделок репо возросла в 3,9 раза - до 5 411,234 млн манатов.

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Версия на английском языке Baku Stock Exchange turnover grows 39%
Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 39 % artıb

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