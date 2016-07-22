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    Обнародована сумма застрахованных вкладов в банках с ликвидированными лицензиями

    Застрахованные вклады в банках колеблются в зависимости от величины банков

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Общая сумма вкладов в ОАО Dekabank, ОАО Kredobank, ОАО Раrabank и ОАО Zaminbank, лицензии которых были аннулированы, составляет  140 млн. 300 тыс. манатов. 

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы.

    По его словам, застрахованные вклады в банках колеблются в зависимости от величины банков.

    Председатель отметил, что эти вклады собраны в 40,7 тыс. счетах: "Однако это не означает, что есть столько вкладчиков, так как один человек имеет несколько счетов. В настоящее время этот вопрос уточняется, после этого будет рассмотрен вопрос о выплате компенсации вкладчикам". 

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