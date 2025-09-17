Обнародована структура налоговых поступлений в Азербайджане за прошлый год

Налог на прибыль составил основную часть налоговых поступлений Азербайджана в 2024 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

По данным ведомства, в 2024 году доля налога на прибыль в общем объеме налоговых поступления составила 42,9%, налог на добавленную стоимость (НДС) - 27,1% , подоходного налога с физических лиц - 11,6%, акцизного налога - 8,5%, упрощенного налога - 2,4% , налога на имущество - 2,1%, государственной пошлины - 1,9%, а 3,5% - на другие виды налогов.

В том числе в структуре налоговых поступлений по ненефтегазовому сектору в 2024 году 31,3% составил налог на прибыль, 35,4% - НДС, 16,7% - подоходный налог с физических лиц, 6,1% - акцизный налог, 3,5% - упрощенный налог, 2,8% - государственная пошлина, 2% - налог на имущество, 2,2% - другие налоги.