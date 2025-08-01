Обнародована новая структура внешнего госдолга Азербайджана

На 1 июля текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил 5 млрд 10,7 млн долларов США, из них 85,1% в долларах США.

На 1 июля текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил 5 млрд 10,7 млн долларов США, из них 85,1% в долларах США.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, доля евро в структуре долга составила 6,5%, СПЗ (специальных прав заимствования Международного валютного фонда) - 3,4%, японской иены - 3,3%, других валют - 1,7%.

Обязательства с плавающей процентной ставкой составили 49,3% внешнего долга, с фиксированной процентной ставкой - 50,7%.

49,9% внешнего госдолга должно быть возвращено кредиторам в срок до 5 лет, 44,1% - от 5 до 10 лет и 6% - свыше 10 лет.