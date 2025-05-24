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Обнародована доля Азербайджана в глобальной поддержке ликвидности через СДР

Обнародована доля Азербайджана в глобальной поддержке ликвидности через СДР Обнародована доля Азербайджана в глобальной поддержке ликвидности через СДР
Финансы
24 мая 2025 г. 14:42
Обнародована доля Азербайджана в глобальной поддержке ликвидности через СДР

По состоянию на 1 января этого года объем средств, полученных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в рамках специальных прав заимствования (СДР) от Международного валютного фонда (МВФ), составил 1 млрд 172,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ЦБА.

Согласно отчету, этот показатель снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отметим, что СДР - это резервные активы, выделяемые МВФ странам-членам. Общее распределение СДР вступило в силу 28 августа 2009 года, и его цель - повысить ликвидность глобальной финансовой системы путем поддержки официальных валютных резервов стран-членов. Средства распределяются в соответствии с квотами стран-членов в МВФ.

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