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Обнародован номинальный и реальный эффективный обменный курс азербайджанского маната

Обнародован номинальный и реальный эффективный обменный курс азербайджанского маната Обнародован номинальный и реальный эффективный обменный курс азербайджанского маната
Финансы
27 июня 2025 г. 10:51
Обнародован номинальный и реальный эффективный обменный курс азербайджанского маната

По состоянию на 1 июня этого года номинальный эффективный обменный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам составил 103,7 пункта, что на 0,7 пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 5,5 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,6 пункта меньше по сравнению с 1 июня прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По состоянию на 1 июня реальный эффективный обменный курс маната составил 117,5 пункта, что на 1,2 пункта меньше по сравнению с показателем на 1 мая, на 7,6 пункта меньше по сравнению с началом года и на 2,6 пункта меньше по сравнению с 1 июня прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb

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