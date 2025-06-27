Обнародован номинальный и реальный эффективный обменный курс азербайджанского маната

Обнародован номинальный и реальный эффективный обменный курс азербайджанского маната

По состоянию на 1 июня этого года номинальный эффективный обменный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам составил 103,7 пункта, что на 0,7 пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 5,5 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,6 пункта меньше по сравнению с 1 июня прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По состоянию на 1 июня реальный эффективный обменный курс маната составил 117,5 пункта, что на 1,2 пункта меньше по сравнению с показателем на 1 мая, на 7,6 пункта меньше по сравнению с началом года и на 2,6 пункта меньше по сравнению с 1 июня прошлого года.