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Обнародован бюджет Фонда страхования от безработицы

​Обнародован бюджет Фонда страхования от безработицы

Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы Азербайджана на 2020 год прогнозируются на уровне 128 235 400 манатов.

Как сообщает Report, это отражено в законе "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год".

Из них 111 869 600 манатов будет сформировано за счет взносов по виду страхования от безработицы, на финансируемые из бюджета организации придется 17 834 800 манатов, работников финансируемых из бюджета организаций - 17 834 800 манатов, внебюджетный сектор - 76 200 000 манатов, прочих доходов - 30 000 манатов.

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