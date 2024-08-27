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Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Дурова

Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Дурова Инвесторы распродают облигации Telegram на фоне задержания во Франции сооснователя и владельца мессенджера.
Финансы
27 августа 2024 г. 18:50
Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Дурова

Инвесторы распродают облигации Telegram на фоне задержания во Франции сооснователя и владельца мессенджера.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные Bloomberg BVAL.

Согласно данным, конвертируемые долларовые облигации Telegram Group по состоянию на вторник, 27 августа, 17:03 по бакинскому времени, предлагались к покупке по цене $859, с доходностью 16,68% годовых, В понедельник, 26 августа, цена на еврооблигацию Telegram Group на внебиржевом рынке упала на 10,4%, до $856,80. По итогам торгов в пятницу ее цена составляла $956,25.

По данным другого сервиса FINRA TRACE, которые публикует CBоnds раз в день, в понедельник индикативная цена на бумагу снизилась по сравнению с пятницей на 8,5%, с $957,5 до $872,5.

"Если арест Павла Дурова затянется, это может повлиять на сдвиг сроков выхода на биржу, что оказывает влияние на котировки бондов", - прокомментировали падение цены инвестиционные советники компании Wealth IQ Solutions.

В то же время они обращают внимание на рост популярности приложения Telegram. Во Франции, где задержали Дурова, мессенджер стал лидером по загрузкам в App Store в категории соцсетей и вышел на третье место в общем рейтинге приложений, в США - третье место в рейтинге соцсетей.

В марте 2024 года Павел Дуров в интервью Financial Times сообщил, что Telegram получил предварительную оценку в $30 млрд и более от потенциальных инвесторов, в том числе глобальных технологических фондов, желающих купить компанию.

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