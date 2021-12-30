Объем ВВП Нахчывана составил более 3 млрд манатов

В нынешнем году в Нахчыванской Автономной Республике было произведено валового внутреннего продукта на сумму более 3 миллиарда манатов, что на 2,4 процента выше, чем в 2020 году.

В нынешнем году в Нахчыванской Автономной Республике было произведено валового внутреннего продукта на сумму более 3 миллиарда манатов, что на 2,4 процента выше, чем в 2020 году.

Как передает Report, об этом заявил председатель Верховного Собрания НАР Васиф Талыбов.

Отмечается, что ВВП на душу населения увеличился на 3,4 процента по сравнению с прошлым годом и достиг 6 525 маната.

Спикер Верховного Совета отметил, что постоянная поддержка предпринимательства и создание благоприятной деловой среды повысили производственный потенциал и занятость автономной республики. В 2021 году предпринимателям было выдано кредитов на сумму около 31 миллиона манатов.

В результате финансовой поддержки введено в эксплуатацию 120 новых производственных и обслуживающих площадей, в течение года зарегистрировано 52 юридических и 2 389 физических лиц.