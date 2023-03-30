Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос почти на 4%

На 1 марта этого года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 606,1 млн манатов.

На 1 марта этого года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 606,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,8% больше, чем на 1 февраля.

Сумма проблемных кредитов в стране выросла на 2,1% по сравнению с началом года и снизилась на 12,2% за последний год.

По состоянию на конец февраля текущего года удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 3%. Этот показатель составил 2,9% на конец января и на конец прошлого года и 3,9% на конец февраля прошлого года.