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Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос почти на 4%

Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос почти на 4% На 1 марта этого года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 606,1 млн манатов.
Финансы
30 марта 2023 г. 16:26
Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос почти на 4%

На 1 марта этого года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 606,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,8% больше, чем на 1 февраля.

Сумма проблемных кредитов в стране выросла на 2,1% по сравнению с началом года и снизилась на 12,2% за последний год.

По состоянию на конец февраля текущего года удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 3%. Этот показатель составил 2,9% на конец января и на конец прошлого года и 3,9% на конец февраля прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees nearly 4% rise in troubled loans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 4 %-ə yaxın artıb

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