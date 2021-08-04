Объем платежей через правительственный платежный портал достиг 2 млрд манатов

В Государственный платежный портал (HÖP) до сих пор интегрированы 11 центральных органов исполнительной власти, 3 госагентства, 4 предприятия коммунальных услуг, 5 операторов стационарной и мобильной связи, 114 судебных органов, 19 страховых компаний, 1 4

В Государственный платежный портал (HÖP) до сих пор интегрированы 11 центральных органов исполнительной власти, 3 госагентства, 4 предприятия коммунальных услуг, 5 операторов стационарной и мобильной связи, 114 судебных органов, 19 страховых компаний, 1 438 муниципальных органов и другие социально значимые структуры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет ЦБ Азербайджана.

На сегодняшний день через портал производится сбор платежей по более чем 900 услугам. Платежи по данным услугам осуществляются в наличной и безналичной форме в более чем 2 500 филиалах и отделениях ООО "Азерпочт", 26 банках, около 1 300 платежных терминалах. В первой половине этого года в HÖP было обработано 30,5 млн платежных транзакций на сумму 1,9 млрд манатов, 55% из которых были безналичными.