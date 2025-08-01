Объем евробондов Азербайджана в обращении превысил $1 млрд

10:10 На 1 июля этого года государственные облигации (еврооблигации), размещенные на международном финансовом рынке, составили 27,7% или $1 млрд 387,3 млн от внешнего государственного долга Азербайджана.

Объем размещенных на международных финансовых рынках государственных еврооблигаций по состоянию на 1 июля текущего года составил 27,7 % внешнего государственного долга Азербайджана, или $1 млрд 387,3 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, этот показатель не изменился во II квартале текущего года.

На отчетную дату срок погашения еврооблигаций на сумму $310,7 млн приходится на период до 2029 года, а $1 млрд 76,6 млн - до 2032 года. Купонные ставки по этим выпускам составляют соответственно 5,125 % и 3,5 %.