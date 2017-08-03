Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ На рынке ценных бумаг Азербайджана произошло историческое событие. Объем торговых операций с облигациями SOCAR на вторичном рынке превысил 100 млн долларов.

Об этом сообщили Report в SOCAR Capital.

Напомним, что предназначенные для внутреннего рынка облигации SOCAR выпущены в сентябре 2016 года в объеме 100 млн долларов. Иными словами, несмотря на то, что с момента выпуска прошло менее 1 года, объем операций купли-продажи с облигациями на Бакинской фондовой бирже превысил объем выпуска. Это первый случай за период деятельности БФБ и в истории фондового рынка Азербайджана в целом. Операции, приведшие к достижению такого результата, были совершены 2 августа.

Большой интерес к облигациям проявляют как юридические, так и физические лица. В первом полугодии 2017 года на Бакинской фондовой бирже на долю облигаций SOCAR пришлось 84% операций на вторичном рынке по всем облигациям. Ожидается рост объема операций в предстоящем периоде.

Основными преимуществами облигаций SOCAR является их высокая ликвидность и гарантия выкупа компанией по номинальной стоимости в 1000 долларов.

Годовая доходность облигаций номинальной стоимостью 1000 долларов – 5% или 50 долларов в год, проценты выплачиваются каждые 3 месяца в долларах. Выплаты процентов по облигациям осуществлены в 17-х числах января, апреля и июля. Следующие выплаты состоятся 17 октября.

На вторичном рынке облигации могут приобрести также иностранные физические и юридические лица. За прошедший период отмечался высокий интерес иностранных инвесторов к ценным бумагам SOCAR. Среди них инвесторы из России, Турции, Украины, Грузии, Казахстана и других стран.

Для приобретения облигаций SOCAR на вторичном рынке следует обращаться в Центры обслуживания ASAN №1 и 5 или на горячую линию *19 99.