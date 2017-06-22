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    Объем находящихся в обращении нот ЦБА достиг рекордной отметки

    Среднегодовая доходность нот выросла до 12,39%© Report

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) обнародовал объем находящихся в обращении нот.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, сейчас эта цифра составляет 350 млн манатов, что является историческим рекордом и превышает показатель двухнедельной давности в 2,3 раза (200 млн манатов).

    За этот период среднегодовая доходность нот повысилась с 12,01% до 12,39%.

    Напомним, что ЦБА приступил к эмиссии нот с начала 2007 года. До сегодняшнего дня самый высокий объем нот отмечался в январе 2008 года (273,36 млн манатов), самая высокая доходность – в прошлом месяце (14,98%).

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