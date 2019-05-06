Сахиб Алекперов: Нужно сократить количество представляющей коммерческую тайну информации - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане проводится работа по созданию Единой информационной системы между государственными органами.

Об этом в эксклюзивном интервью Report сообщил заместитель министра налогов Азербайджана Сахиб Алекперов.

По словам Алекперова, необходимо сократить количество информации, представляющей коммерческую тайну.

"Следует учитывать, что у каждой структуры есть не подлежащая оглашению информация. Прозрачность – это хорошо, но есть информация, которая представляет налоговую тайну, и ее распространение запрещено законом. Госкомитет по статистике, допустим, также имеет не подлежащие оглашению статданные. Конечно, следует обеспечить прозрачность во многих отраслях, а количество и объем информации, представляющей коммерческую тайну, свести к минимуму", - сказал он.