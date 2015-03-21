Новый план реформ Греции укрепил евро

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Греция во избежание дефолта в скором времени представит Евросоюзу новый план реформ. Как сообщает Report, с этим заявлением выступил премьер-министр Греции Алексис Чипрас, после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими лидерами ЕС в Брюсселе.

"Я уже настроен позитивно. Думаю, что все стороны на подобных встречах приложат необходимые усилия для решения экономической проблемы, с которой столкнулась Греция", - сказал А.Чипрас после встречи.

А.Меркель в свою очередь заявила, что правительство Греции, признав важность реформ, предложит новый пакет.

ЕС, не одобривший предложенный ранее Грецией пакет реформ, не исключил отсрочки выдачи финансовых средств Афинам в 240 млрд. евро до июня.

Положительный ход брюссельской встречи укрепил валюту ЕС. В результате, после заявлений лидеров, сделанных 20 марта, курс евро по отношению к другим валютам укрепился. Особенно курс евро вырос по отношению к доллару США - на 1,52%. Ожидается, что процесс укрепления евро продолжится еще некоторое время.