Новые облигации SOCAR включены в листинг в основном рыночном сегменте

Решением листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) облигации Государственной нефтяной компании (SOCAR) общей стоимостью 100 млн долларов США включены в листинг в основном рыночном сегменте.

Решением листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) облигации Государственной нефтяной компании (SOCAR) общей стоимостью 100 млн долларов США включены в листинг в основном рыночном сегменте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

По информации, облигации будут размещены методом подписки. Процесс продлится с 20 сентября по 29 октября. Дата размещения будет объявлена как минимум за 2 рабочих дня на интернет-странице БФБ.

Напомним, что срок обращения первых облигаций SOCAR в стране истекает в октябре этого года. Компания планирует выпустить облигации еще на 100 млн долларов США. Речь идет о 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов США каждая, как и в случае с первой эмиссией, осуществленной в 2016 году. Облигации будут размещены в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" методом массовой подписки. Однако их годовая доходность будет на 0,5 процентных пункта ниже доходности текущих облигаций – 4,5%.

Ценные бумаги по-прежнему будут находиться в обращении в течение 5 лет, а проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса станет ЗАО "Инвестиционная компания PSG Сapital".