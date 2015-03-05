​Новая депозитная акция "Весенний подарок" от Банка ВТБ (Азербайджан)

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) запустил для своих клиентов новую депозитную акцию "Весенний подарок". В рамках этой акции клиенты, желающие открыть вклад "Гарантированный" сроком на 12 месяцев, получат дополнительные бонусные проценты.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт, согласно условиям акции, с подарочными бонусами процентная ставка депозита "Гарантированный" возрастет до 12% годовых с условием ежеквартальной выплаты. При выплате процентов ежемесячно суммарная ставка депозита составит 11%. Выплата начисленных бонусов будет осуществлена в конце срока депозитного договора. В рамках акции клиенты могут разместить на депозит денежные средства до 100 тысяч манатов или 125 тысяч долларов.

Директор департамента развития розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Турал Велиев заявил: "Эти условия одинаковы как для депозитов в манате, так и для депозитов в долларах. Таким образом, мы предоставляем нашим клиентам возможность размещать свои средства по самым выгодным, гарантированным условиям. Эта акция - отличный способ приумножить свои сбережения".

Акция проводится до 30-го апреля 2015 года.

Для справки: ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком ОАО Банк ВТБ. Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): ОАО Банк ВТБ и ОАО "AtaHolding". ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня банк представлен 14 филиалами и Управлением клиентского обслуживания при головном офисе.