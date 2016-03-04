Норвегия впервые сняла средства со счетов нефтяного фонда

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Правительство Норвегии впервые сняло средства со счетов нефтяного фонда страны, созданного 20 лет назад. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

По данным газеты Dagens Naeringsliv, правительство в январе впервые использовало часть средств из пенсионного фонда Норвегии, который формируется за счет сверхдоходов от продажи нефти и объем которого составляет около 826 млрд. долларов. Снятая сумма составила более 780 млн. долларов и пошла на обеспечение социальных расходов бюджета. Норвежский минфин подтвердил агентству обращение к средствам фонда.

Норвегия является одним из крупнейших производителей нефти, не входящих в организацию стран-экспортеров сырья ОПЕК.

С начала лета 2014 года к концу прошлого года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов. Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в Китае. Однако столь глубокое падение (ниже 40-50 долларов) эксперты все чаще стали увязывать с финансовыми факторами, включая укрепление доллара. В прогнозах же они в целом едины — низкие нефтяные цены надолго.