НКО Para планирует массовую эмиссию облигаций

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Небанковская кредитная организация Para (НКО) после размещения эмиссии облигаций методом закрытой подписки (примерно в течение 1 месяца) планирует осуществить массовую эмиссию облигаций методом открытой подписки.

Об этом сообщили Report в НКО.

"В планах осуществить массовую эмиссию облигаций в основном в манатах, частично в долларах. Доходность облигаций в национальной валюте будет по меньшей мере 15% годовых, а в иностранной валюте - 4-5%", - сказали в Para.

Отметим, что недавно Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) зарегистрировала эмиссию облигаций НКО Para. Предусматривается выпуск 545 облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая (на 545 тыс. манатов) и 150 облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая (на 150 тыс. долларов или около 255 тыс. манатов). Ценные бумаги будут размещены методом закрытой подписки на Бакинской фондовой бирже и проданы физическим лицам.

Напомним, что НКО Para учрежден в этом году на базе ОАО Parabank, чья лицензия была аннулирована в прошлом году. Уставный капитал компании равен 38,887 млн манатов. ПНФР выдала лицензию кредитной организации 30 марта. Это первый случай преобразования банка в НКО в Азербайджане.