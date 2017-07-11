Nikoil Bank запустил новую услугу

Баку.11 июля. REPORT.AZ/ Nikoil Bank запустил услугу SMS-банкинга для юридических лиц и частных предпринимателей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

SMS-банкинг позволяет круглосуточно контролировать состояние счета и операций по счету, не приходя в банк, не выходя из дома или офиса, за границей с помощью сообщений, поступающих на мобильный телефон, а также получать уведомления о поступлениях (переводов) денежных средств на счет, о переводе денежных средств со счета, о текущих наличных пополнениях на счет, о снятии наличных средств со счета, о текущем остатке по счету.

Для подключения к услуге SMS-банкинга необходимо написать заявление и предоставить его в отделение банка, где обслуживается тот или иной клиент.