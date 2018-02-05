Nikoil Bank увеличивает уставный капитал на 11%

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank увеличит уставный капитал на 25 млн манатов или 11,36%, до 245 млн манатов.

Об этом сообщил Report источник в банке.

По его словам, в оборот будет выпущено 12,5 млн акций номинальной стоимостью 2 маната каждая. Ценные бумаги будут размещены методом закрытой подписки на Бакинской фондовой бирже. Ожидается, что их скупят нынешние акционеры банка, скорее всего, ЗАО Topaz Investments.

Напомним, что ОАО Nikoil Bank создан в 2002 году на базе коммерческого банка Ülpər, действующего с 1994 года. Уставный капитал банка равен 220 млн манатов. Основным инвестором банка является ЗАО Topaz İnvestments (93,16%). Одному физическому лицу принадлежит 6,68%, еще 0,16% - у ООО ISR Holding.