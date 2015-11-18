​Nikoil Bank расширяет сеть филиалов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Доходы ОАО Nikoil Bank за январь-октябрь составили примерно 6 млн. манатов, что в 2 раза больше показателя прошлого года. Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления Nikoil Bank Василий Хамаза.

Он отметил, что, несмотря на ухудшение финансового положения клиентов и ограничения кредитования, деятельность филиалов банка оказалась более эффективной по сравнению с предыдущими годами: "Согласно прогнозам, более 90% филиалов перевыполнили годовые задания по доходам".

По словам В.Хамазы, в следующем году банк также планирует расширить филиальную сеть: "В этом году наш ипотечный филиал №8 переехал в новое, более современное помещение. В этом месяце ожидается переезд филиала №3 в новое и просторное помещение. В следующем году планируется открытие как минимум одного филиала и переезд филиала №10 в новый комфортный офис".

Председатель отметил, в следующем году банк совместно с одной из ведущих компаний в этой сфере планирует разработку рассчитанного на трехлетний период стратегического плана.

"Считаем, что сегодня основное направление развития связано с инновациями, технологиями и качеством обслуживания. Основным приоритетом для нас является внедрение самых лучших систем мобильного и интернет-банкинга. Это станет возможным уже в текущем году", - заключил глава банка.