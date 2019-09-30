Учителя и работающие в сфере образования лица могут воспользоваться скидочной кредитной кампанией Nikoil Bank-a

Учителя играют большую роль в воспитании каждого из нас, как достойных граждан. Проявляя уважение и заботу к учителям, Nikoil Bank начинает специальную кредитную кампанию по случаю 5 октября, профессионального праздника учителей.

В рамках кампании, которая проходит с 30 сентября по 11 октября 2019 года, учителя и все, кто работает в сфере образования, могут получить кредит от 16% годовых, до 48 месяцев и до 30 000 манатов, при комиссии в 0%.

В банке также отметили, что посредством смартфона, все клиенты с легкостью могут оформить кредитные заявки, перейдя по ссылке: http://bit.ly/teciliKredit.

Кредит можно оформить во всех филиалах банка до 18.00, а филиал, расположенный в Баку по улице Пушкина, 30 (рядом с метро 28 мая), открыт до 20.00.

В настоящее время Nikoil Bank предоставляет услуги клиентам посредством 12 филиалов, расположенных по всей республике. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.nikoil.az или на официальных социальных страницах банка:

https://www.facebook.com/nikoilbankhttps://www.instagram.com/nikoilbank/

А также, позвонив по номеру (012) 981.