​Независимые эксперты Азербайджана обратились к правительству и Центробанку

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Необходимо пересмотреть и откорректировать основные направления денежной политики и финансовой стабильности на 2015 год Центрального банка Азербайджана (ЦБА). Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, принятом по итогам экспертного совещания на тему "Оценка возможных влияний девальвации маната на экономику Азербайджана и ожидаемых результатов", организованного движением "Демократия и благосостояние Азербайджана" (ДБА).

Кроме того, необходимо пересмотреть и усовершенствовать нормативные документы по урегулированию валютных операций с целью пресечь спекуляции банков и пунктов обмена валют в нынешних условиях.

Предлагается более гибкое использование существующих инструментов денежно-кредитной политики для управления процентными ставками по кредитам и депозитам и уменьшения разницы между их средними показателями, снижение уровня скрытого денежного оборота, долларизации экономики путем расширения инфраструктуры и стимулирования безналичных платежей. Также в связи с создавшейся ситуацией ЦБА необходимо расширить разъяснительные работы.

В части документа, адресованной Кабинету министров, отмечается, что для обеспечения нормального проживания малообеспеченных слоев населения необходимо провести индексацию пенсий и заработных плат, расширить программы по социальной защите и социальному обеспечению, увеличить пакет адресной социальной помощи.

Наряду с этим, рекомендуется создание благоприятной бизнес-атмосферы для инвестиционной деятельности, усиление антимонопольной политики, предотвращение вмешательства государственных органов в деятельность свободных предпринимателей, усиление борьбы с искусственным завышением цен со стороны хозяйственных субъектов в целях получения сверхприбыли, создание действующего на постоянной основе Экспертного совета из специалистов-экономистов.

Эксперты призывают потребителей и предпринимателей действовать осторожно, принимать по вопросам, связанным с семейным бюджетом и бизнесом, обоснованные и рациональные решения с помощью экономистов и юристов.