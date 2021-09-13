Ненефтяной сектор в Азербайджане вырос почти на 6%

В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено ВВП на 54 730,2 млн манатов, или на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено ВВП на 54 730,2 млн манатов, или на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость снизилась на 1,2%, а в ненефтяном секторе выросла на 5,7%.

В структуре производства ВВП 40,4% приходится на промышленность, 10,4% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 7,2 - на транспорт и складское хозяйство, 6,5% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 5% - на строительство, 1,8% - на связь, 1,1% - на размещение туристов и общественное питание, 18,4% - на другие отрасли.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,2%.

За последний год стоимость ВВП на душу населения в стране увеличившись на 18,5%, составила 5 466 манатов.