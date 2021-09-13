О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ненефтяной сектор в Азербайджане вырос почти на 6%

Ненефтяной сектор в Азербайджане вырос почти на 6% В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено ВВП на 54 730,2 млн манатов, или на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
13 сентября 2021 г. 13:31
Ненефтяной сектор в Азербайджане вырос почти на 6%

В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено ВВП на 54 730,2 млн манатов, или на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость снизилась на 1,2%, а в ненефтяном секторе выросла на 5,7%.

В структуре производства ВВП 40,4% приходится на промышленность, 10,4% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 7,2 - на транспорт и складское хозяйство, 6,5% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 5% - на строительство, 1,8% - на связь, 1,1% - на размещение туристов и общественное питание, 18,4% - на другие отрасли.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,2%.

За последний год стоимость ВВП на душу населения в стране увеличившись на 18,5%, составила 5 466 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's non-oil sector grows by about 6%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-neft sektoru 6%-ə yaxın böyüyüb

Самое важное

В Азербайджане задержан сообщник иностранных наркоторговцев
ФотоВ Азербайджане задержан сообщник иностранных наркоторговцев
13 сентября 2021 г. 13:23
Рамин Байрамлы покинул пост главы TƏBİB
Рамин Байрамлы покинул пост главы TƏBİB
13 сентября 2021 г. 12:26
Сын главы ИВ уволен из органов внутренних дел
Сын главы ИВ уволен из органов внутренних дел
13 сентября 2021 г. 12:04
На первичном рынке недвижимости жилье дорожает
На первичном рынке недвижимости жилье дорожает
13 сентября 2021 г. 11:34
В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
12 сентября 2021 г. 07:00
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
10 сентября 2021 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi