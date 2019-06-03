​Нефтяной фонд Азербайджана сократил продажи валюты на 8%

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) в январе-мае текущего года продал иностранную валюту в объеме 2 327,7 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 8%.

Из общего объема проданной за 5 месяцев текущего года валюты 352,4 млн долларов пришлись на май, что на 16,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, что в январе-мае 2018 года ГНФАР продал 2 535,5 млн долларов, в мае - 422,7 млн долларов.