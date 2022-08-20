НБ Украины закупил на межбанковском валютном рынке $197,80 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 15 по 19 августа 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 197,80 млн долларов и продал 122,43 млн долларов.

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 15 по 19 августа 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 197,80 млн долларов и продал 122,43 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, согласно данным НБУ положительное сальдо интервенций составило 75,37 млн долларов.

Таким образом, Центробанк снова начал выкупать излишек валюты на рынке после двухнедельного перерыва.

С начала года НБУ купил 3 млрд 074,31 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 16 млрд 176,18 млн долларов и 1 млрд 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 13 млрд 101,87 млн долларов и 1млрд 678,14 млн евро.