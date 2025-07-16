НБКО İcraçı Kredit Agentliyi ликвидируется

Небанковская кредитная организация (НБКО) ООО İcraçı Kredit Agentliyi объявило о своей ликвидации.

Причиной ухода с рынка Небанковской кредитной организации (НБКО) İcraçı Kredit Agentliyi является невыполнение требования к капиталу, установленного Центральным банком Азербайджана в ноябре прошлого года.

Об этом в комментарии Report заявил председатель правления НБКО Самир Джалилов.

"Увеличить капитал кредитной организации за счет привлечения внешних инвесторов также не удалось. Поэтому мы приняли решение о ее ликвидации", - отметил он.

09:18

Небанковская кредитная организация (НБКО) ООО İcraçı Kredit Agentliyi объявило о своей ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

Согласно информации, кредиторы могут подать свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Абдуррагим бека Хагвердиева, 574-й квартал, дом 4.

Напомним, что ООО İcraçı Kredit Agentliyi создано в 2002 году. Его уставный капитал составляет 324 тыс. манатов.