Названы шесть основных угроз для глобальной экономики

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Мировую экономику в ближайшие годы ожидает медленный рост и высокая волатильность финансовых рынков на фоне ужесточения действий центробанков.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, выступая на XXVI Международном финансовом конгрессе.

Набиуллина назвала шесть основных вызовов глобальной экономики.

Первый - это более высокая долговая нагрузка по сравнению с 2007 годом. "В развитых экономиках это прежде всего проблема государственного долга, а во многих странах с формирующимися экономиками, с формирующимися рынками – корпоративного", - пояснила она.

Второй риск связан с чересчур низкой инфляцией и даже дефляцией в развитых экономиках.

Третий - "пузыри на отдельных рынках, с угрозой их нарастания, в силу эффектов многолетней мягкой денежно-кредитной политики".

Четвертый вызов - низкие темпы роста производительности и инвестиций, что ограничивает возможности для развития и не позволяет "вырасти" из повышенной долговой нагрузки.

Пятый вызов связан с ростом неравенства в доходах граждан в развитых странах на фоне стагнации доходов среднего класса.

Шестой вызов - это низкие цены на сырье. "Пока так и не сбылись предсказания о том, что низкие цены на сырье положительно повлияют на глобальный рост через позитивный импульс для стран-импортеров сырья, который превышал бы негативное влияние на страны-экспортеры", - подчеркнула Набиуллина.