Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2025 году

Основные направления политики доходов, которая будет реализована в Азербайджане в 2025 году, заключаются в ускорении экономического развития страны, усилении конкурентоспособности и повышении привлекательности инвестиционного климата.

Основные направления политики доходов, которая будет реализована в Азербайджане в 2025 году, заключаются в ускорении экономического развития страны, усилении конкурентоспособности и повышении привлекательности инвестиционного климата.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, в рамках этих мер планируется оптимизация налоговой нагрузки, поддержка предпринимательства и стимулирование инвестиций в стратегические отрасли, совершенствование механизмов налогово-таможенного администрирования, увеличение оборота экологически чистых транспортных средств. Основные приоритетные направления в указанных областях следующие:

- стимулирование инвестиционного климата и предпринимательской деятельности, снижение налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства, в том числе предоставление налоговых льгот в рамках государственно-частного партнерства, применение налоговых льгот к доходам микропредпринимателей в некоторых сферах услуг;

- продолжение работы по стимулированию оборота экологически чистых, безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры;

- совершенствование механизма налогово-таможенного администрирования и законодательства в этой сфере;

- совершенствование системы управления государственными пошлинами.